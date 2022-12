Il Tempo

... prima fra tutte l', e alla possibile circolazione di nuove varianti di SarsCoV2, ... Lo rileva il monitoraggio settimanale- ministero della Salute sul Covid - 19. Il tasso di occupazione ......il virus è all'angolo" 'I dati Italiani' dell'ultimo monitoraggio Covid della Cabina di regia- ... prima fra tutte l', e alla possibile circolazione di nuove varianti di Sars - CoV - 2, ... Influenza, Iss: scendono a 3 regioni sopra soglia massima intensità ANCONA Si vedrà nelle prossime settimane se è una quiete temporanea o un trend ormai consolidato, ma mentre mezzo mondo si preoccupa per l’impennata dei contagi in Cina, ...Il Covid spaventa ancora. Le notizie che arrivano dalla Cina hanno fatto alzare il livello di guardia anche in Italia. Si valutano mascherine e lavoro agile, perché la variante ...