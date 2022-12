«Devi morire» | sferra un calcio in pancia alla madre e aggredisce con violenza anche la sorella

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 31 dicembre 2022) Un’escalation didifficile da descrivere. La furia del ragazzo, un giovane di 22 anni, sembrava non trovare pace e si riversava tutta sullae sulla, minacciate, prese a calci ed aggredite con un coltello. Questa terribile storia adesso vede la parola fine perché il loro aguzzino nel pomeriggio dello scorso 29 dicembre è stato arrestato in flagranza di reato dal personale del Commissariato Distaccato di di Fondi. D.F.S. ha 22 anni ed ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce aggravate dall’uso di un coltello nonché resistenza ea Pubblico Ufficiale. L’ex diventa stalker, minacce e telefonate incessanti: “Mi ha costretta a lasciare il lavoro” L’escalation die l’rme dei vicini Il 22enne già nei giorni scorsi si era ...