(Di sabato 31 dicembre 2022) Toby Price su Ktm ha fatto segnare il miglior tempo neldi 13 km della prova speciale per lesu un anello che dà il via alladalle rive del Mar Rosso in Arabia Saudita. Decimo ...

Agenzia ANSA

La- 2023, prima prova del campionato mondiale del rally - raid, percorrerà oltre 8.000 km in due settimane sulle sabbie e nei canyon dell'Arabia Saudita prima di arrivare il 15 gennaio sulla ...... da Tel Aviv a Gaza, dal Cairo a Parigi, passando per New York, Parigi o anchee Khartoum. ...i giocatori con le loro madri oppure la preghiera di ringraziamento al termine di ogni. Oggi ... Dakar:partita edizione 2023,australiano Prive vince prologo moto ... A Capodanno tornano gli speciali dedicati ai motori su Sky, in streaming su NOW e disponibili on demand. È tempo di rivivere tutte le emozioni ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...