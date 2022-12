Comune | le graduatorie dei concorsi per istruttore e specialista di vigilanza

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Corpo di Polizia municipale di Benevento, sempre alle prese con una grave carenza d’organico, avrà – a decorrere dal 31 dicembre 2022 – due nuovi Istruttori di, che rivestiranno il grado di agente. E’ quanto scaturito dal concorso conclusosi nel tardo pomeriggio di ieri con l’espletamento della prova orale. A essere assunti nell’area C del nuovo CCNL funzioni locali saranno gli agenti Luigi Basile e Raffaele Iannone, primo e secondo classificato nella graduatoria di merito. Contestualmente è stata pubblicata da parte deldi Benevento anche la graduatoria per l’assunzione di unodiCategoria D. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

