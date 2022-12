Classifica canzoni del momento Dicembre 2022 | hit parade top 20

Leggi su lopinionista

(Di sabato 31 dicembre 2022) Lady Gaga con “Bloody Mary” conquista la vetta di, sul podio la cumbia di Los Ángeles Azules, David Bisbal e Selena Gomez Siamo giunti all’ultimadeldedicata alla musica internazionale. Protagonista è Lady Gaga che torna a conquistare le principali piattaforme musicali e social con “Bloody Mary“. Il brano dal 23è disponibile nelle radio italiane ed è stato scritto con Fernando Garibay e DJ White Shadow. In realtà è stato pubblicato nel 2011 e fa parte dell’album “Born this way”. Molti utenti hanno associato lo stesso alle clip tratte da “Mercoledì”, una delle serie popolari di Netflix del. Si tratta anche della canzone nel mondo più cercata su Shazam, tornata alla ribalta dopo ben 11 anni. Seconda posizione per “Quiero Ser Yo (Ese Hombre)” una cumbia molto ...