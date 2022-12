Spara a due colleghi poi si suicida

Sardegna Live

Il fatto è avvenuto questa mattina, all'alba Di: Redazione Sardegna Live Ha aperto il fuoco controsuoi colleghi, alle prime luci dell'alba. E' successo ad Alghero questa mattina, dovelavoratori dell'Ecocentro sono stati feriti alle gambe. Entrambi trasportati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. L'uomo che ha aperto il fuoco si è poi suicidato. Sul posto sono ...... ex capo della gerarchia dell'ordine del santo di Assisi, 65 anni, insediato a Genova da oltre... Sisul Galliera anche per giustificare uno schianto organizzativo globale. L'ospedale principe ... Spara a due colleghi mandandoli all'ospedale, poi si suicida ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ha fatto irruzione nell’hotel brandendo un machete, sicuro che con quello avrebbe terrorizzato personale e clienti.