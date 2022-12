Schillaci | con più casi di Covid potremmo consigliare la mascherina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) «Se ci sarà un aumento deidinuovamente l’impiego delle mascherine al chiuso ma oggi non siamo in questa situazione perché i dati sono in discesa e siamo sereni, siamo...

Lo ha detto il ministro della Salute Oraziosu Raiuno. Analizzando i dati sulla ... Quindi la situazione è di tranquillitàaddirittura un calo degli indici più importanti' Non si pensa, al ...Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio. Il direttore dell'Aifa, Nicola Magrini, al termine della riunione dell'Unità di crisi: 'Abbiamo fatto il punto sulla situazione epidemiologica che per l'Italia è oggi tranquilla'. 'E' ... L'Italia procede con i test Covid, scontro con agenzia Ue L’ordinanza firmata ieri – mercoledì, 28 dicembre – dal ministro della Salute Orazio Schillaci sull’obbligo di tamponi per tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina sarà in vigore fino al 31 gennaio ...Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha assicurato che nel caso peggiorasse la situazione epidemiologica verrà consigliato l’uso di ...