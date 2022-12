Ricordate Serena Garitta? | Anche lei è stata colpita dal virus del 2022

Leggi su newstv

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Chi non ricorda? L’artista ha fatto parecchio parlare di sé perché a quanto parelei èda un “” molto diffuso nel. Ormai non si fa altro che parlare di lei e non solo per i suoi successi televisivi. L’artista ha lasciato tutti di stucco con il suo annuncio incredibile, sapete che cosa è successo?, ecco chi è (newstv.it)Quello diè considerato uno dei volti più amati della televisione italiana. Nel corso degli anni l’artista ha messo in piedi una carriera a dir poco straordinaria, costellata di incredibili successi che hanno contribuito a far crescere sempre di più la sua fama nella penisola. Diventata celebre grazie alla ...