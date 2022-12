Oro | incenso e mirra | un super tris per la salute e non c’entrano i Re Magi

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Fin dai tempi antichi sono considerati rimedi miracolosi dalle proprietà curative e antinfiammatorie. Ma questi prodotti naturali custodiscono anche il segreto dell’eterna giovinezza: se utilizzati nel modo giusto, si trasformano in efficaci cosmetici anti-age. È un terzetto che torna alla ribalta puntuale ogni 6 gennaio. Quando per tradizione si posizionano nel presepe le statuine dei Re, ciascuno equipaggiato con il suo cadeau per il bambinello: l’anziano Melchiorre offre l’oro, simbolo della regalità di Gesù; Gaspare, il più giovane, porta l’, che si bruciava per onorare gli dei; Baldassarre regala lache, essendo anticamente impiegata per le cerimonie di imbalsamazione, allude alla mortalità (e all’umanità) del Salvatore. Al di là della valenza rituale, però, i tre saggi cammellati che arrivano alla capanna nel ...