Milan | Gabbia non si muove

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Diverse richieste, sopratutto in prestito, per Matteo. Ma per ilil difensore nativo di Busto Arsizio è praticamente inc...

Corriere dello Sport

Ma il racconto più intenso sarà quello della prima rete in Champions League : punizione pennellata da Tonali, tuffo die colpo di testa per il momentaneo 0 - 1 delsul campo della Dinamo ...(4 - 2 - 3 - 1): Mirante: Kalulu, Thiaw,, Pobega; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Adli, Rebic; Lazetic. All. Pioli. Dove vedere Psv -, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN Il ... Milan, Gabbia: "Grossi carichi nelle gambe, Arsenal test importante" 26' Colpo in faccia a Calabria, che rimane a terra. 21' Gol del PSV. Mancino dal limite di Madueke dell'area sul palo di Mirante che poteva fare molto di più.Si riportano di seguito le formaizoni ufficiali di PSV-Milan, amichevole in programma dalle 18:15 PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Obispo, Ramalho, Teze; Veerman, Sangare, Til; Madueke, Vertessen, ...