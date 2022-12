Lo sfondone di Conte sul jet di Renzi è memorabile | travolto sul web

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un granchio delle dimensioni di una balena. Un premio che nessuno, dotato di senno, vorrebbe vincere. Unasa che non accenna a volgere al suo termine. Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe, è il vincitore dell'edizione 2022 della Pagella Cup. I lettori del portale “Pagella Politica” hanno votato in queste settimane per la dichiarazione di un leader del nostro Parlamento che contiene la peggiore inesattezza. Nello specifico, si fa riferimento a un'uscita dell'Avvocato del Popolo pronunciata lo scorso 19 settembre, quando l'ex Primo Ministro disse in diretta televisiva che il jet di Matteo“emette 4 milioni e 800 mila tonnellate di CO2” in una sola tratta. In realtà, questo dato equivale alle emissioni annue di una nazione come l'Albania, il Nicaragua o l'Uganda. Il leader dei Grillini ha ...