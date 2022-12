Il ‘riflusso’ | un liberi tutti che fu in realtà una resa all’arrivismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) di Carmelo Zaccaria Il ritorno al privato, dopo l’intensa stagione di attivismo politico che aveva caratterizzato la fine degli anni Settanta, è passato alla storia con il termine di “riflusso”, cioè quel repentino rovesciamento di convinzioni e modi di essere che mirava all’evasione e alla spensieratezza. Come d’incanto si passò dal mito di Che Guevara alle piroette acrobatiche di John Travolta, alla locomotiva di Francesco Guccini si preferì Stayin’ Alive dei Bee Gees. Si decise che era giunto il momento di bandire l’imperante ascetismo culturale dell’epoca, di fare a meno della noia mortale dei dibattiti e dei cineforum per lasciarsi finalmente ammaliare da simbologie e posture meno asfissianti, meno barricadiere. Una volta spenta la tensione ideale di una intera generazione disillusa, la rivoluzione fu messa in modalità stand-by e si andò alla ricerca di una esistenza più semplice ...