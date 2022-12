Gas | Bce e quel rebus della spesa Il taccuino di Baldassarri per il 2023

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’agenda di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti è già bella ricca. Non si può certo dire che manchino i grandi appuntamenti nelper il primo premier donnastoria italiana. Una riforma fiscale da mettere una volta per tutte in cantiere, la fiducia dei mercati, un fisco da alleggerire sempre di più e conti da far quadrare, senza troppi giochini di prestigio. Lecito però domandarsi, su quali munizioni il governo Meloni possa effettivamente contare (qui il resocontolunga conferenza stampa di fine anno del capo dell’esecutivo). Mario, economista e animatore del Centro Studi Economia Reale, al ministero dell’Economia c’è stato per cinque lunghi anni, come vice di Giulio Tremonti prima e di Domenico Siniscalco poi. E a Formiche.net, fuori dai denti, dice la sua. UNA MANOVRA DOVUTA (AGLI ...