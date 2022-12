Corona in suffragio delle salme dei tragici crolli del cimitero di Poggioreale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “Unaincoinvolte durante ideldiè stata deposta questa mattina nello spazio allestito per i lavori di recuperostesse. Il gesto è stato fortemente voluto dal vescovo monsignor Gaetano Castello, appoggiato dall’ufficioArciconfraternite, per onorare la memoria dei defunti e al contempo tenere vivo il ricordo di quanto accaduto e del lavoro per restituire dignità ai defunti e alle loro famiglie”. Lo rende noto un comunicato di Assofuneral. L'articolo proviene da Ildenaro.it.