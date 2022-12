Calendario Test F1 2023 | quando e dove si svolgono | date | programma

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mancano ormai poche ore e saremo ufficialmente nel. Un anno che, per quanto riguarda la Formula Uno, si annuncia pressochè infinito. Saranno almeno 23 le gare in(erano 24 prima della cancellazione del Gran Premio di Cina) per cui saranno mesi lunghissimi per team e piloti. Vedremo alcune novità interessanti, su tutte l’inserimento del Gran Premio di Las Vegas, con tutto il Circus che sarà “sballonzolato” in giro per il mondo senza soluzioni di continuità. Per questo motivo, ma anche per questioni economiche, ipre-stagionali saranno nuovamente ridottissimi. Anziché due tranche di prove, ce ne sarà una sola e si terrà a Sakhir (Bahrein) dal 23 al 25 febbraio, esattamente due settimane prima dell’inizio del Mondiale (3-5) sullo stesso tracciato incastonato nel deserto. Anche nel, quindi, si ...

GPOne.com

... tra Shanghai e Dacca (Cina o Balngladesh), la terza del 13 - 18 giugno a Medellin, in Colombia e la quarta dal 14 al 20 agosto a Parigi, appuntamento utile anche per ilevent olimpico. Le ...... nel 2023 verrà erogato per 7 mensilità, in attesa di una rimodulazione inl'anno ...stanziato per dare la possibilità ai pazienti oncologici affetti da colangiocarcinoma di accedere ai... SBK, Test Superbike anche a Misano nel 2023: ecco il calendario completo SBK: Stamani sono state annunciate anche le ultime date in vista del prossimo anno: a marzo ci sarà Aragon poi Barcellona e infine tappa in Riviera ...È importante eseguire il test al momento giusto per massimizzare le possibilità di ottenere una lettura accurata. Ecco ...