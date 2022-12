Birmania | altri 7 anni di carcere per Aung San Suu Kyi | in totale sono 33

Agenzia ANSA

L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi e' stata condannata da un tribunale della giunta militare adsette anni di carcere per corruzione, nell'ultima parte del suo processo fiume. Lo ha riferito una fonte giudiziaria. La 77enne deve trascorrere un totale di 33 anni dietro le sbarre, al termine ...sette anni di carcere per Aung San Suu Kyi. È questa la sentenza emessa dal Tribunale ... una delle cariche politiche più importanti in. Poi con un nuovo colpo di Stato militare, l'... Birmania: altri 7 anni carcere per Suu Kyi, 33 in totale L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi e' stata condannata da un tribunale della giunta militare ad altri sette anni di carcere per corruzione, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...