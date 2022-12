Traffico Roma del 29-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente su Corso di Francia tra via di Vigna Stelluti e via Antonio gabaglio in direzione del centro proseguono i lavori con riduzione di carreggiata sulla via Salaria con code tra Fidene l’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale est code perintenso invece in direzione opposta tra dei Prati Fiscali e l’aeroporto dell’Urbe intenso ilanche sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale per lavori di potatura in via di Torpignattara chiuso i fascia oraria 718 il tratto tra via Pietro rovetti e via Casilina nelle due direzioni deviata anche la linea bus 409 Fino al prossimo 8 gennaio zonalimitato in centro e Tridente con telecamere accese tutti i giorni festivi ...