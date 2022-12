Tornano le piogge al nord ma le temperature restano 4-6 gradi sopra la media

Leggi su agi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) AGI - Dopo settimana di stabilità torna qualche pioggia. Tra oggi e domani infatti, qualche infiltrazione umida porterà deboli precipitazioni alItalia, in particolare tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. In questo frangente saranno possibili sporadiche nevicate sull'arco Alpino ma a quote medio-alte. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano la rimonta di un promontorio anticiclonico tra San Silvestro e Capodanno, che porteràanche dell'ordine di 4-6al didelle medie stagionali. Nessuna particolare variazione anche in vista della prima settimana del 2023. Previsioni meteo per oggi Al: Al mattino nubi basse su coste e Pianure; isolate precipitazioni sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora ...