Torino | il riscatto di Vlasic è imminente | no ad altri casi Brekalo

TUTTO mercato WEB

In quel campionato, i bianconeri vinsero per 1 - 0 il match d'andata agrazie a un gol di ... Kingsley Coman , preso a zero e venduto a 7 milioni di prestito più 21 die ulteriori bonus;...Quali Principalmente il. Il club granata resta infatti il preferito dell'uzbeco che, da ... mentre la Roma non cambia idea rispetto alla richiesta di un prestito con obbligo di. Anche ... Torino, Vlasic super in amichevole. La Stampa: "Via all'operazione riscatto" Un regalo dal Chieri, in particolare dalla fondazione Emmanuel Gyasi, arriva per i più bisognosi attraverso donazioni di panettoni.Torino, il piano per riscattare Vlasic. Il croato sta facendo molto bene e Cairo si è convinto ad investire su di lui: pronti a chiudere.