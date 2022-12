Parigi | gli attentati ai curdi sono una strana coincidenza | occorre fare davvero giustizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) C’è chi è stupito, se non indignato, dalla rivolta delle comunità curde ala vigilia di Natale, dopo che tre militanti del movimentostati trucidati davanti al Centro Ahmet Kaya. Il disordine urbano è talvolta liquidato come ignoranza, ma non mancano occasioni in cui siamo noi a doverci chiedere se ci stia sfuggendo qualcosa. Circa un anno fa ho appreso della morte, in Iraq, di un caro amico conosciuto in Italia. Si era avvicinato in auto a un checkpoint nel Kurdistan iracheno, e uomini in uniforme lo avevano crivellato di proiettili con tre suoi amici. Si chiamava Heval Shoresh e militava nel Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), che si batte in Medio oriente per una società ecologica ed egualitaria dove le donne abbiano un ruolo di avanguardia e totale libertà. A sparargli erano stati i membri di una milizia locale, i Peshmerga, ...