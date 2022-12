la Repubblica

... facendo venirproprio la differenziazione di offerta rieducativa utile a percorsi che, come ...sequestro dei cellulari e dei dispositivi tecnologici con la finalità di contrastare il... intanto, indaga per capire se il figlio sia realmente innocente o. Questa ricerca la conduce ... la puntata di oggi 27 dicembre Ultime notizie CyberZONe: parla la madre di Mattia, ... Meno cyberbullismo, più truffe: il 2022 dei crimini informatici in Italia Il rapporto Clusit analizza i casi di cybercrime nei primi sei mesi dell'anno che sta per chiudersi: le frodi online hanno raggiunto il valore complessivo ...Negli ultimi cinque anni a Milano sono stati 737 gli ammonimenti del questore: in 8 casi su 10 gli uomini hanno intrapreso volontariamente un percorso di ...