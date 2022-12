Adnkronos

All'inizio il fronte più caldo fu proprio quello occidentale (tra ile il Nord della Francia)... un soldato inglese che si mise a tagliarai nemici in cambio di qualche sigaretta. Nel ......amati c'è una spilla appartenuta alla regina Josefina che più volte è stata avvistata tra i... una grossa spilla molto in voga nel secolo scorso Arrow E poi c'è Mathilde del, la vera ... In Belgio i capelli servono a proteggere l'ambiente (Adnkronos) - In Belgio una Ong chiamata “Hair Recycle” ricicla i capelli per proteggere l'ambiente. Questo grazie ad una macchina che trasforma i capelli in pannelli di forma quadrata, che possono es ...La ONG belga Hair Recycle effettua la raccolta e il riciclo di capelli umani per creare spugne contro le perdite di petrolio in mare ...