Il calcio perde il suo ‘Rei’ | Pelé | per sempre leggenda

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il mondo delpiange la scomparsa di Edson Arantes do Nascimento, per tutti, morto all’età di 82 anni. Soprannominato in mille modi, da O Rei a O Rei do Futbol fino a Perla Nera, la verità è cheera semplicemente. E anche chi non aveva avuto il privilegio di poter ammirare le sue giocate riconosceva la grandezza di questo fenomeno brasiliano, capace di riscrivere la storia del. Bandiera del Santos, con cui ha vinto tutto, ha fatto sognare un intero paese portando il Brasile sul tetto del mondo ben tre volte, diventando l’unico giocatore della storia a vincere tre edizioni dei Mondiali. Un gol dopo l’altro si è fatto largo nell’olimpo del, diventando la prima vera icona di questo sport, il primo a non essere un semplice calciatore ma un vero e proprio ...