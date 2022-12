Fisco | Meloni | ' flat tax non penalizza lavoratori dipendenti'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic (Adnkronos) - Con latax "non c'è alcuna discriminazione". Lo ha detto Giorgia, spiegando: "Ci sono studi che lo dimostrano, l'estenzione della tassa piatta per gli autonomi non discrimina i. E' dimostrato. Perchè il lavoratore autonomo paga da solo i contributi, non accantona il Tfr, non ha alcuna delle tutele giuste, legittime dei". "Noi stiamo cercando di creare una situazione di parità. Idevono avere le stesse opportunità e diritti, indipendentemente dall'attività e dai lavori che svolgono", ha spiegato la presidente del Consiglio.

