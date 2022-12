Dzeko gol e l’Inter chiude il 2022 battendo il Sassuolo

Sky Sport

... Big Rom ha avuto tante occasioni nelle ultime due partite: una l'ha trasformata incon un po' ... Edin, che fa più da 10 che da 9. Il segnale per Inzaghi è buono: posto che non ci siano ...Undial 18' del secondo tempo, ha permesso all' Inter di battere il Sassuolo in amichevole. Test importante per i nerazzurri a sei giorni dalla ripresa del campionato dove ripartirà sfidando, ... Sassuolo-Inter 0-1: gol e highlights. Dzeko decide l'ultimo match prima del Napoli Nelle gare amichevoli di oggi, l'Udinese supera in rimonta la Cremonese che era passata in vantaggio grazie all'autorete di Beto, con la doppietta di Arslan e il gol dello stesso Beto, ...Si gioca al Mapei Stadium. Ultima amichevole dei nerazzurri prima del big match di Serie A contro il Napoli il 4 gennaio Ultima amichevole sia per il Sassuolo sia per l'Inter prima della ripresa del… ...