Covid | c' è un problema con i voli indiretti dalla Cina

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La nuova ondata di contagiche sta travolgendo laha messo in allarme il governo italiano (e non solo) che ha deciso di introdurre i test obbligatori per i passeggeri provenienti dal Paese asiatico, con l'obiettivo di evitare che un...

Corriere della Sera

Non escludo iniziativa del governo, ma se è più coinvolgente nessuna partire dal parlamento. Vorrei fosse mia eredità', ha detto la premier. Meloni: "Mi fido dei miei alleati.Mossi ..., utili i controlli non la privazione di libertà. La crescita demografica è una priorità ... Anche stamattina, per il primo volo,eravamo già pronti ma abbiamo avuto qualchecon l'Usmaf. ... Covid dalla Cina, c’è il rischio di varianti più pericolose Milano, 29 dic. (askanews) -Videodoc schillaci00.03.30 Il problema - 00.04.29 popolazioneRoma, 29 dic. (askanews) - 'I timori' legati a una ...Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 29 dicembre 2022. Oggi nel Lazio su 1.772 tamponi molecolari e 11.972 tamponi antigenici per un totale di 13.744 tamponi, si ...