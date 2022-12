BTP Futura | nuove emissioni 2023 non sicure L’aggiornamento MEF

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Gentile staff di RisparmiOggi, è possibile sapere se nelverrà emesso un nuovo BTP? Quali sono le intenzioni del Tesoro a riguardo visto che già nel 2022 non c’è stata alcuna asta di questo strumento? E’ plausibile che ci sia almeno una nuova emissione oppure bisogna rassegnarsi alla possibilità che questo titoli retail finisca per sempre nel cassetto? Grazie per le indicazioni che darete a riguardo. Questa è la mail che è giunta alla casella di posta della nostra redazione. Il tema è chiarissimo: l’emissione di nuovi BTPnel. In effetti su RisparmiOggi abbiamo si trattato piani del Tesoro sull’altro titolo retail, il BTP Italia, ma non ci siamo occupati del BTP, titolo che, come giustamente il nostro lettore ha messo in evidenza, correrebbe il rischio di diventare ...

Borse.it

Non soloItalia, forse nuovi strumenti finanziari Più difficile che vi saranno, invece, nuove emissioni di. I quattro bond retail con cedole progressive e premio fedeltà legato al PIL ...Se l'Italia cresce, quindi, c'è un premio finanziario ad hoc, come per l'attuale. E ancora: il 50% della somma investita potrà essere usata per accedere a finanziamenti bancari , usati ... BTP Italia, BTP Futura & Co Le novità per il 2023 Per 10 mila euro investiti chi ha scelto il Btp Italia riceverà una cedola di oltre 700 euro. Il titolo è studiato per proteggere i risparmi dall’aumento del carovita ...Outlook spread BTP-Bund e tassi BTP. Ma anche tassi Bund. Gli analisti di Mps Capital Services presentano l'outlook sul 2023 ...