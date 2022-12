Papa Francesco | “Preghiamo per Benedetto XVI | è molto malato”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per ilemeritoche nel silenzio sta sostenendo la Chiesa”. Cosìnell’udienza generale di stamattina incontrando gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo. “Ricordarlo, è, e chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”, ha continuato. L'articolo proviene da Italia Sera.

