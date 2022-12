Migranti | Cdm approva nuovo dl | regole più stringenti per Ong

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha dato via libera aldecreto sui, conpiùanche per le ong e i soccorsi in mare. Lo si apprende da fonti di Governo. L'articolo proviene da Italia Sera.

- Sarà consentito effettuare un unico intervento di salvataggio per volta con avviso immediato alla Guardia costiera del paese di competenza prima dell'assegnazione del porto sicuro... a Bruxelles pugno duro della Francia: "L'Italia deve aprire i suoi porti alle Ong, se no niente ricollocamenti" Ingressi legali e più rimpatri: il piano Piantedosi all'esame Ue, il piano Ue ... Decreto sicurezza, Cdm approva i due dl su impianti strategici e migranti Roma, 28 dic. (LaPresse) - È stato approvato in Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, il decreto legge recante disposizioni urgenti per la ...Sono stati approvati in Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, il decreto legge con misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale e quello con disposizioni urgenti per la gestio ...