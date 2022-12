Manovra | Fratoianni | ' a Milano migliaia in coda a mense poveri | Meloni venga a fare un giro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), 28 dic. (Adnkronos) - “A, in 48 ore oltre 10mila persone a Natale hanno bussato alle porte della onlus Pane Quotidiano per chiedere un pasto caldo. Tra loro sempre più famiglie in difficoltà, tra affitti, bollette e libri di scuola dei figli. E sempre più spesso si tratta di persone che hanno persino un lavoro. Sono tutti quelli cui il governo della destra ha sbattuto porte in faccia con la". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Questa maggioranza, contemporaneamente in Parlamento -prosegue il leader di Si- ha respinto tutti quei nostri emendamenti proposti per il contributo affitti, per la gratuità dei libri di testo, per eliminare il caro bollette e tante altre proposte per contrastare la povertà. Non c'è stato ...