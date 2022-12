Il fratello di Paolo Calissano | «Non è morto per la droga ma per depressione e debiti»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’attorea Roma il 30 dicembre 2021. A trovare il corpo, nel giorno di Capodanno, la sua ex fidanzata Fabiola Palese nel suo appartamento alla Balduina. Nei primi anni 2000 era deceduta nel suo appartamento di Genova un’amica per overdose di cocaina. E lo stesso attore era stato per anni in una comunità per disintossicarsi. Sulla sua morte la procura di Roma aveva aperto un’inchiesta. E oggi ilRobertoannuncia la chiusura con archiviazione. Spiegando che secondo le indagini«non a causa di stupefacenti, ma per un’intossicazione da farmaci antidepressivi». Perché «quella sera accettò il rischio di morire, probabilmente». Nel senso che èsuicida. Per lae per i ...