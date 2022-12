Fitto | raggiunti gli obiettivi Pnrr in scadenza a fine 2022

Il Sole 24 ORE

Alla data odierna risultanotutti i 55 obiettivi. In poco piu' di 60 giorni sono stati adottati: 2 decreti legislativi (adottati i pareri delle Camere e della Conferenza Stato - Regioni e ...'Sono statii 55 obiettivi previsti dal Pnrr per il secondo semestre 2022' in scadenza il 31 dicembre. Ad annunciarlo e' Raffaele, ministro degli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e ... Fitto: raggiunti i 55 obiettivi Pnrr in scadenza a fine 2022 "Sono stati raggiunti i 55 obiettivi previsti dal Pnrr per il secondo semestre 2022. Questo risultato è il frutto di un importante lavoro ...Raggiunti i 55 obiettivi previsti dal Pnrr per il secondo semestre 2022. Lo ha reso noto Raffaele Fitto. "Questo risultato - ha aggiunto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coe ...