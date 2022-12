Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro si baciano per gioco VIDEO

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nella giornata di ieriDaledsi sono dati un bacio appassionato in bocca per. IlL'articolo proviene da Novella 2000.

leggo.it

Signorini legge ai vipponi un telegramma di una telespettatrice che si lamenta di due personaggi che dicono troppe parolacce, e per l'esattezza i duee Donnamaria. Poi presenta ai ...Gf Vip, Antonella e il caos televoto:commenta (e Spinalbese è d'accordo). Cosa hanno detto Gf Vip, Luca Salatino abbandona la Casa per sempre: 'Giusto così, non ce la faccio'. Le sue ... Gf Vip, Antonella e il caos televoto: Edoardo Tavassi commenta (e Spinalbese è d'accordo). Cosa hanno detto Guendalina Tavassi contro il padre di Antonella Fiordelisi per il televoto truccato che ha reso la figlia la preferita ...Mentre parlava con Edoardo Tavassi, la Marzoli ha esplicitamente detto di non volere nulla con Dal Moro in quanto il suo reale obiettivo è proprio Onestini, il quale però, secondo le parole di Edoardo ...