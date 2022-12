Carcere di Massa | detenuto aggredisce due agenti e il comandante - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lo rende noto il sindacato Osapp: 'Continuano gli eventi critici in Toscana, senza che vengano adottati provvedimenti seri e definitivi nei confronti dei detenuti più ...

LA NAZIONE

Lo rende noto il sindacato Osapp: 'Continuano gli eventi critici in Toscana, senza che vengano adottati provvedimenti seri e definitivi nei confronti dei detenuti più ...Neldiun detenuto ha aggredito degli agenti di polizia penitenziaria, tra cui il comandante del reparto. Sono intervenuti altri agenti di custodia per fermarlo. A riferire la notizia è il ... Carcere di Massa, detenuto aggredisce due agenti e il comandante Nel carcere di Massa un detenuto ha aggredito degli agenti di polizia penitenziaria, tra cui il comandante del reparto. Sono intervenuti altri agenti di ...Lo rende noto il sindacato Osapp: "Continuano gli eventi critici in Toscana, senza che vengano adottati provvedimenti seri e definitivi nei confronti dei detenuti più violenti" ...