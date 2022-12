Calcio | Finalmente si rivede Paul Pogba

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)o circo? Si,sima non sui campi dibensì sui campi da sci. Tutto ciò sarebbe normale seavesse deciso di cambiare sport, cioè passare dalallo sci e invece nonostante il lunghissimo periodo di terapia conservativa (non ancora risolto), il calciatore francese ha deciso di permettersi una vacanza sui campi da sci magari con impacchi di neve fresca al ginocchio per conservare meglio il ginocchio infortunato. A parte le battute, le immagini disulla neve hanno scatenato il mondo del tifo Juventino e quello dei media al grido di "vai ad allenarti tanto per usare uno a delle frasi più dolci. Tutto ciò si unisce alla tensione di questi giorni accumulatasi per le indagini ...