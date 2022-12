Allarme sul formaggio grattugiato | presenza di tossine | “Come le cialde di caffè”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ritiro dal commercio di un altro prodotto alimentare. A distanza di pochi giorni dal caso che ha riguardato i lotti diritirati dal mercato in via precauzionale, lanciato un ulteriorequesta volta nei grattuggiati. La decisione è avvenuta dopo lo studio di Terenzio Bertuzzi dell’Università Cattolica di Piacenza, pubblicato sulla rivista Toxins e finanziato dai consorzi Grana Padano e Parmigiano Reggiano.anche nei formaggi. La decisione è stata presa dopo la scoperta di alcune sostanze rintracciate nei 107 campioni analizzati, ma la nota dell’Università informa che non sono pericolosi, “ma il loro consumo può sommarsi a quello presente in altri alimenti,cereali e derivati,, legumi, cacao, frutta secca, vino, birra, ...

Agenzia ANSA

Ancora non si è nella soglia dima il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino è giàcampo per ottimizzare le risorse, da destinare in particolare all'agricoltura. Le riserve non ...A dare l'alcuni residenti di Mezzana Mortigliengo.posto il personale preposto al recupero degli animali selvatici che ha provveduto a liberarlo da quella presa. g. c. Ucraina: bombe russe su Kharkiv, allarme raid aerei in tutto il Paese Allarme tossine nei formaggi grattugiati ... I due Consorzi di tutela sono sicuri per il consumatore, ma serve vigilare sull'intero comparto», conclude Bertuzzi.Dure parole di Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 stelle, sul Decreto rave, ora alla Camera. “Questo è il doppiopesismo. Si fanno ponti d’oro ai corruttori, agli affaristi, ai gruppi di pression ...