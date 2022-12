Sassuolo-Inter | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ultimo impegno amichevole per l'prima della ripresa del campionato di serie A, prevista per mercoledì 4 gennaio. I nerazzurri, che nei giorni scorsi hanno affrontato la Reggina al Granillo (vittoria per 2-0 con le reti di Dzeko e...

Non solo dell', ma anche di Napoli e Juventus. Può contare sulla volontà del giocatore, ma Carnevali, l'amministratore delegato del, non ha intenzione di privarsene a gennaio, a meno ...Non salterà altri giorni, sarà in campo anche quando i compagni riposeranno dopo l'amichevole con il. Cinque allenamenti veri per riprendersi l'. E per mostrare che il Mondiale era sì ... Sassuolo-Inter dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Amichevole dal sapore di Serie A tra Sassuolo e Inter: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming della sfida.Non solo la Roma. Davide Frattesi interessa anche all’Inter. Il club nerazzurro è alla ricerca di un rinforzo da regalare al centrocampo di Inzaghi ed il profilo del 16 del Sassuolo è quello che più p ...