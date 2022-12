Pallacanestro Trieste | nel successo contro Trento Bartley realizza l’ottava partita oltre quota 20 punti della sua stagione

(Di martedì 27 dicembre 2022) Quarta vittoria stagionale per la, la seconda casalinga dopo quella ottenutaSassari alla 6ª giornata. I giuliani si sono imposti superando la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 74-68, trascinata dai 24del miglioretore del campionato, Frank. La guardia dichiude lai bianconeri con 24in 33 minuti e 26 di valutazione finale, siglandogara in questo campionato con almeno 20seganti.è l’unico giocatore nella classificatori a tenere una media di 20segnati a, frutto dei 240 ...

40,1a RG rec.]. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG] JULYAN RAY STONE (atleta GIVOVA SCAFATI) . ...Al Benedetti, tempio della pallacanestro udinese, sede da anni dell'attività sportiva dell'Associazione dilettantistica Udine ... Azzurra, KK Jance Lubiana e KK Stoja Pola. Sempre al Benedetti ... Bel giocatore Caruso, si è visto subito lo scorso anno che era buono, allora ancora timido. Ora sta prendendo confidenza e se gli mettono su qualche kg di massa muscolare e se aumenta la grinta divent ...