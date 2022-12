Make l’Italietta Small Again

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 dicembre 2022) Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine + New York Times World Review 2022 ordinabile qui. —————————————— Con l’avvento al governo della destra di Giorgia Meloni, il ruolo e il peso politico dell’Italia in Europa e nel mondo sono destinati a cambiare. Innanzitutto per un dato personale: Meloni non è certo Mario Draghi – per cultura, esperienza, personalità, relazioni – e questo a Bruxelles come a Washington si noterà subito. Ricordate le parole che disse il premier spagnolo, Pedro Sánchez? «Quando al Consiglio europeo il presidente Draghi parla, tutti stiamo in silenzio e ascoltiamo. E non è una cosa che succede spesso». Ecco, è molto difficile, una volta superata la curiosità del primo momento, che la stessa cosa accada a Meloni. La quale sta correndo a perdifiato per apprendere con rapidità i fondamentali della politica internazionale, specie nei suoi risvolti economici ...