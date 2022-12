“Donne legate a un gancio poi stuprate” | la denuncia dell’attivista iraniana Mohammadi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Narges, nota attivista per i diritti umani in Iran, ha scritto una lettera dalla cella del carcere in cui è rinchiusa alla Bbc. Nella missivaha fornito alla stampa dettagli su come lei e le sue compagne subiscano ogni giorno abusi, violenze sessuali e torture. Pratiche che si sono intensificate da quando è esplosa la rivolta popolare per la morte di Mahsa Amini. Nargesha raccontato che alcune dellearrestate durante le manifestazioni sono state trasferite nella sezione femminile della prigione di Evin. Proprio a Evin,ha potuto incontrarle e raccogliere le loro testimonianze. Un’attivista è stata legata mani e piedi a unsul tettino del veicolo che l’ha portata in carcere. Poi stata violentata dagli agenti di ...

