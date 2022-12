CdS – si punta al riscatto con lo sconto”

(Di martedì 27 dicembre 2022) 2022-12-26 21:06:48 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Pur senza i gradi di titolare, l’apporto dato da Tanguy Ndombele alla cavalcata del Napoli nella prima parte di stagione tra Serie A e Champions League è stato ritenuto soddisfacente da Luciano Spalletti e dalla società, che sarebbe già pronta ad attivare i contatti con il Tottenham al fine di capire i margini di manovra per continuare a contare anche nella prossima stagione sulle prestazioni del centrocampista francese, giunto in azzurro a titolo temporaneo con diritto disul finire della scorsa sessione estiva di mercato. Guarda la gallery Serie A, top 11 calciatori meno utilizzati: due sono della Roma Tanguy Ndombele, il 12° uomo di Spalletti A lanciare l’indiscrezione è il sito specializzato ‘Footmercato’, secondo il quale a caldeggiare questa ipotesi sarebbe anche lo ...

Il Napoli scruta gli orizzonti del mercato per il prossimo futuro: Giuntolidue talenti del Lille.... accomodandosi sulle rive del Bosforo, anche di Arda Guler, un bambino nel verso senso della parola (18 tra due mesi), trequartista o altre cose assieme, una mezzala, una mezza, un abbagliante ... Cds - Cheddira verso il Napoli! Si punta a comprarlo subito e farlo arrivare a giugno Walid Cheddira, attaccante del Bari di Luigi De Laurentiis, 24 anni, protagonista al Mondiale col Marocco, è finito nei radar azzurri ...Mercato Inter, Handanovic è in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare. Per questo motivo i nerazzurri sarebbero a caccia di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Come riportato d ...