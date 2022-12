Addio a Franco Frattini | atlantista convinto ma rispettato in Russia

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 dicembre 2022)ha tagliato davvero troppo presto il traguardo della vita. Da consumato slalomista, ha sciato come “istruttore ad honorem” tra i paletti stretti della Prima e della Seconda Repubblica, rimanendo sempre coerente con se stesso. Non ha mai dimenticato chi aveva creduto in lui, ancora giovanissimo, come la famiglia socialista, da dove ha iniziato grazie a Nino Freni, accanto anche a Gianni Castellaneta, che poi nominò ambasciatore a Washington. Da Ministro degli Esteri in carica non esitò a volare ad Hammamet per il decennale della scomparsa di Craxi, con il quale aveva collaborato, marcando così la differenza con tanti altri beneficiati socialisti che si erano dileguati, da Giuliano Amato a Claudio Martelli. Lamberto Dini lo volle fortissimamente al Ministero della Funzione Pubblica dopo che Gianni Letta lo aveva scelto precedentemente in ...