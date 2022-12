Parmigiano veg | Scopri come preparare in casa l’alternativa salutare al formaggio

Leggi su specialmag

(Di lunedì 26 dicembre 2022)veg: ecco la ricetta semplicissima perinun valido sostituto del più tradizionale formaggio in scaglie. I formaggi rappresentano un appuntamento col gusto irrinunciabile, e popolano le tavole di milioni di italiani.veg (fonte web)Sebbene le eccellenze del settore provengano prevalentemente da Italia e Francia, il classicoè diffuso in tutto il mondo, e arricchisce una moltitudine di primi e secondi piatti. Il periodo natalizio nasconde spesso alcune insidie per la salute, soprattutto a causa delle porzioni abbondanti e dei pasti iper-calorici serviti per l’occasione. Possiamo però alleggerire l’impatto delle abbuffate prediligendo alcuni condimenti, piuttosto che altri. Se non avete mai sentito parlare del lievito alimentare in scaglie, vale la pena di ...