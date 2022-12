Inter-Salernitana 2-0 | L’Inter torna a vincere a San Siro | gol e highlights | Serie A 2022 23

TUTTO mercato WEB

... ma non è la migliore; l'viene da tre successi di fila, l'Atalanta da 4 Partiamo dalle tre ... 0 così nella passata stagione dopo la sosta: Spezia - Verona 1 - 2 16): 3 punti dopo la ......- Milan 12:30 Sassuolo - Sampdoria 14:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 16:30 Roma - Bologna 16:30 Lecce - Lazio 18:30 Cremonese - Juventus 18:30 Fiorentina - Monza 20:45- ... Inter e Salernitana su Ounahi, pres. Angers apre all'addio: "Ci auguriamo di chiudere a gennaio" Ex Cagliari, il futuro di Alessio Cragno non sarà alla Salernitana: il club granata ha preso il messicano Ochoa Il futuro di Alessio Cragno, portiere ancora di proprietà del Cagliari in prestito… Legg ...I due tecnici credono ancora nello scudetto e sono pronti a dare la caccia agli azzurri autori fin qui di una stagione incredibile ...