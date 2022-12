Roma | fuga di gas durante il pranzo di Natale in chiesa | 5 intossicati | evacuate 200 persone VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 dicembre 2022) Doveva essere undiall’insegna della solidarietà e della speranza, invece è finito con l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, tra il panico dei presenti che si sentivano male. E’ successo oggi, 25 dicembre, a, in Via Lina Cavalieri, in zona Serpentara, nel III Municipio. Nel corso del consuetonatalizio qualcosa è andato storto. Quella che presumibilmente sembra essere stata unadi gas ha fatto sentire male leintervenute all’appuntamento conviviale. Ilnelladi S. Ugo A raccontare l’accaduto alcuni residenti. “Abbiamo sentito un forte odore di gas. L’aria era irrespirabile. Poi qualcuno è uscito di corsa dal retro dellae sono arrivati in successione i ...