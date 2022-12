Inzaghi carica l’Inter | l’ha detto sulla rimonta scudetto!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 25 dicembre 2022) La sosta per il Mondiale in Qatar è ormai arrivata al capolinea: mercoledì 04 gennaio riprende il Campionato di Serie A, e ad infiammare la giornata c’è subito un big match, Inter-Napoli. I nerazzurri si trovano a -11 dai partenopei, ma in casa Inter si crede ancora nella, e questa sfida può essere già decisiva per le sorti del campionato.-Inter-ScuLe parole disullo scuSimone, durante un’intervista di Alberto Brandi che andrà in onda su Italia 1 il 29 dicembre, ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo lascu: “Credo ancora nello Scu. È un campionato con novità per tutti, la pausanno vissuta tutti”. “Sappiamo tutti che il ...