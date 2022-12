Inter | cosa c’è sotto l’albero | largo ai giovani | ma costano Ad oggi il più vicino è…

Calciomercato.com

Ronaldo diventerebbe un imprenditore, un po' come Beckham che ha comprato un club come l'... 'Se Ronaldo si è pentito di aver lasciato la Juventus Secondo me no, sarebbe successa la stessa...... come tra studenti e professionisti, come tra Maestro ( che si pone come un "primusparesi") ... Come hanno potuto indurci a credere altrimenti Non si può fare a meno di immaginareaccadrebbe ... Inter, cosa c'è sotto l'albero: largo ai giovani, ma costano. Ad oggi il ... L'Inter e il Natale, un binomio simpatico ed originale: ricordiamo come il club ha celebrato la festività augurando buon Natale a tutti ...L'Inter prova a dare la caccia ad un difensore: tutto dipenderà da Skriniar, e fra le alternativa c'è anche Kolibaly. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.