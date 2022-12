Evita gli sprechi di cibo a Natale I consigli da seguire

Leggi su formatonews

(Di domenica 25 dicembre 2022) Quando si parla di feste natalizie si parla anche di famiglia, di riunioni tra amici, di cene, pranzi, ma anche di spreco alimentare. Cerchiamo in questo periodo festivo dire gli. Questo è molto importante se pensiamo a molte popolazioni che ancora sono in sofferenza per mancanza di. Possiamo reputarci fortunati del fatto che abbiamo ancora la possibilità di mangiare un pandoro, panettone e altre prelibatezze che caratterizzano questo periodo natalizio. (pixabay.com)Accade spesso in questi giorni particolari in cui ci si dedica alla preparazione di piatti prelibati che gli alimenti, finiscono nella pattumiera con estrema facilità e questo non è assolutamente un qualcosa che va fatto. A questo punto entra in gioco anche l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo ...