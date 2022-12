Per un mese intero Dramma-Lautaro | flop-Mondiale | ora si capisce tutto

(Di sabato 24 dicembre 2022) Undeludente, perMarintez. Certo, è campione del mondo con la sua Argentina, ma da questo Qatar 2022 per certo si aspettava qualcosa di differente. Pochi minuti, prestazioni deludenti. E così, al ritorno in patria, dove è stato accolto in trionfo al Teatro Municipale di Bahia Blanca, la sua città Natale, si è prestato ad alcune riflessioni. "Sono sensazioni incredibili, uniche, momenti che sognavo di vivere e realizzare, e senza dubbio dopo 36 anni riportare la Coppa a casa era il sogno di ogni ragazzo e di ogni argentino. Conquello che è costato, tutti devono festeggiare questo giorno", ha spiegato il centravanti dell'Inter. Il ricordo più importante, ovviamente, il rigore che ha deciso il match con l'Olanda. "Avevo deciso di calciare dall'altra parte. Più tardi, quando l'arbitro ha fischiato ho deciso ...

Orizzonte Scuola

Natale e cinema sono sempre state due realtà perfetteandare a braccetto. Dopotutto è incredibile la quantità di pellicole nate con il solo scopo di essere lanciate neldi dicembre. Commedie romantiche, film d'azione e, recentemente, persino ...... con un unico mandato di pagamento, fatta eccezioneildi gennaio nel quale l'erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile. Il pagamento deldi gennaio 2023 sarà disposto il 3 ... Congedo parentale, un mese in più con stipendio all’80%. Aumenta anche assegno unico per i nuclei numerosi Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Per il Tribunale di Roma Facebook ha ragione: giusto oscurare la pagina social di CasaPound perché istiga all’odio. La sentenza di primo grado dà ragione a Meta Platforms Ireland, la società che contr ...