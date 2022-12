Manovra | la Camera approva la fiducia con 197 sì e 129 no

(Di sabato 24 dicembre 2022) AGI - Laha dato il via libera alla legge di Bilancio con 197 sì e 129 no. Il testo, che deve essereto definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio, passa ora all'esame del Senato per la seconda lettura. Nella serata di ieri il governo aveva incassato lacon 221 voti favorevoli e 152 contrari L'ultimo scontro L'ultimo scontro tra maggioranza e opposizioni sull'avvio del taglio del reddito di cittadinanza operato dallaeconomica si consuma sulla parola congrua. La legge di bilancio avvia il percorso di rimodulazione del reddito per coloro che tra i 18 ed i 59 anni vengono ritenuti occupabili, con la riduzione del sussidio a 7 mesi nel 2024 e la riformulazione della misura nel 2024 restringendone la platea. E poi introduce una serie di altri paletti. Un ...

Originale, invece, è stata la gestione della: "Un livello di approssimazione mai raggiunto",... I deputati, per esempio sono stati costretti, dopo il voto di fiducia alla, a modificare le ...7.00incassa via libera dellaDichiarazioni di voto finali sulla legge di Bilancio e via libera dell'Aula dellaal testo, approvato con 197 voti favorevoli, 129 contrari e 2 astenuti. ...La Camera ha dato il via libera definitivo alla Manovra. L'ok è arrivato con con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti. Venerdì in serata l'Aula aveva approvato la questione di fiducia posta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...